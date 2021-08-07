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04:19, 07 августа 2021

В Париже в возрасте 83 лет умерла советская правозащитница Арина Гинзбург

Это подтвердила ее семья «Новой газете». Арина Гинзбург была распорядителем фонда помощи политзаключенным. Ее муж, Александр Гинзбург, был составителем одного из первых сборников самиздата в СССР, входил в Московскую Хельсинскую группу. Его выслали из страны в 1980 году. Арина Гинзбург уехала во Францию вслед за мужем.


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