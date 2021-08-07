Президент Владимир Путин назвал рабочий класс ведущей политической силой

На встрече с сотрудниками нового цементного завода в Башкирии глава государства сказал, что это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. На сайте Кремля говорится, что, по мнению президента, сегодня уважение к рабочим профессиям в обществе значительно выросло. Путин отметил, что 60% выпускников школ хотят продолжить учебу не в вузах, а в техникумах или колледжах.