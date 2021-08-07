США, по сведениям CNN, в понедельник могут объявить о новых санкциях против Белоруссии

Телеканал ссылается на источники в Конгрессе. Девятого августа будет ровно год с момента президентских выборов в республике. США и ЕС не признали победу Александра Лукашенко.
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+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...
Дмитрий Быков: Власть, которая воюет с журналистами, не заслуживает уважения Когда журналистика умирает, это очень плохой симптом для государства и для общества. И то, что остается вместо нее — это, конечно, плачевное зрелище. Это даже не пропаганда. Если бы это была пропаганда, она бы, может, на кого-то воздействовала. А это фрик-шоу…
В чем я не согласен с украинским президентом? Почему Кремль называет народ Украины «братским», но подает на него в Страсбургский суд? Если украинский народ дружеский, а власть в Киеве плохая, как объяснить, что у наших соседей граждане на свободных выборах решают – какие лидеры им нужны, а у нас власть тихо объявила себя пожизненной?..