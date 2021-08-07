Суд в Австрии приговорил к пожизненному сроку уроженца Чечни по делу об убийстве критика главы республики

Как пишет издание «Кавказский узел», виновным признан Сарали Ахтаев. По версии следствия, он в прошлом году застрелил своего земляка, Мамихана Умарова, который жил в Австрии в статусе беженца. Убитый вел Youtube-канал, в котором критиковал власти Чечни, в том числе главу региона Рамзана Кадырова