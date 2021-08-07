Представители иностранного бизнеса выразили разочарование приговором в Москве американскому инвестору Майклу Калви

Мещанский суд столицы назначил основателю фонда Baring Vostok 5,5 лет заключения условно. Его признали виновным в растрате 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный». Калви подчеркнул, что невиновен и преступления не было. Ассоциация европейского бизнеса, Франко-российская торгово-промышленная палата и советники по внешней торговле Франции в совместном заявлении выразили сомнения в справедливости приговора и отметили, что он повредит российскому инвестиционному климату.