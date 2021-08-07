Чемпионат мира по парашютному спорту стартует сегодня в России, несмотря на пандемию и допинговый скандал

По словам организаторов, в Кемеровской области соберутся 550 спортсменов из 32 стран. Из-за коронавирусных ограничений турнир будет идти две недели. Россия была выбрана хозяйкой соревнований еще до двухлетнего запрета принимать чемпионаты мира. Решение Спортивного арбитражного суда было связано с обвинениями в фальсификации базы данных московской антидопинговой лаборатории.