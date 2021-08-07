В США задержаны двое граждан Мьянмы по обвинению в подготовке убийства постпреда страны при ООН

Прокуратура Нью-Йорка подозревает их в связях с военными, которые полгода назад захватили власть в Мьянме. Дипломат Чжо Мо Тун, на которого готовили покушение, ранее был отправлен в отставку военной хунтой.
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