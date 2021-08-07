Президент Владимир Путин сообщил о будущем повышении налога на добычу полезных ископаемых

По его словам, это касается металлургической отрасли. На встрече с работниками нового цементного завода в Башкирии президент сказал, что норма вводится с первого января. Ранее в министерстве финансов сказали о планах повысить налоговую нагрузку на металлургов, чтобы изъять у них сверхдоходы, которые образовались из-за сильного роста цен.
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