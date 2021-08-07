Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 30 миллионов россиян полностью привились от коронавируса

Она отметила, что в регионах с высокой долей привитых граждан наблюдается снижение смертности, передает ТАСС. В то же время британская медиакомпания «Би-би-си» со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса передает, что по смертности на душу населения Россия вышла на первое место в мире. Росстат накануне сообщил, что в июне скончались 27 тысяч человек с коронавирусом.
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