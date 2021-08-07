Американский инвестор Майкл Калви в течение 5 лет не сможет покинуть Россию без разрешения властей

Основатель фонда Baring Vostok обязан отмечаться во ФСИН. Мещанский суд Москвы признал его виновным в растрате 2,5 миллиардов рублей из банка «Восточный» и приговорил к 5,5 годам условно. Другие фигуранты также получили условные сроки. Майкл Калви заявил, что возмущен и оскорблён приговором. Бизнесмен настаивает, что никакого преступления не было.