Как передает телеканал BFM, причина в весенних заморозках и летней влажности, которая способствует развитию болезней виноградной лозы. Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди даже заявил о крупнейшей агрономической катастрофе начала века.
Производство вина во Франции в этом году, по официальному прогнозу, может оказаться наихудшим с 1945 года
Как передает телеканал BFM, причина в весенних заморозках и летней влажности, которая способствует развитию болезней виноградной лозы. Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди даже заявил о крупнейшей агрономической катастрофе начала века.