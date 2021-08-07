Президент Владимир Путин накануне наградил его орденом первой степени. До этого Костин получил ордена четвертой, третьей и второй степеней. Как передает «Интерфакс», среди руководителей госкомпаний до сих пор было два полных кавалера этой награды — глава «Транснефти» Николай Токарев и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Глава банка ВТБ Андрей Костин стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
Президент Владимир Путин накануне наградил его орденом первой степени. До этого Костин получил ордена четвертой, третьей и второй степеней. Как передает «Интерфакс», среди руководителей госкомпаний до сих пор было два полных кавалера этой награды — глава «Транснефти» Николай Токарев и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.