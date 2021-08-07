Глава банка ВТБ Андрей Костин стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин накануне наградил его орденом первой степени. До этого Костин получил ордена четвертой, третьей и второй степеней. Как передает «Интерфакс», среди руководителей госкомпаний до сих пор было два полных кавалера этой награды — глава «Транснефти» Николай Токарев и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

