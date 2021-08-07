В Греции, по данным властей, за сутки число лесных пожаров выросло более чем в полтора раза

Теперь их свыше 150-ти. С огнем борются как в центральных регионах страны, в том числе в Древней Олимпии, так и на острове Крит. В тушении участвует и российский самолет-амфибия Бе-200. По подозрению в поджогах задержаны несколько человек. В Греции больше 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался до 47 градусов.
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