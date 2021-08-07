МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из изолятора временного содержания в Подмосковье

Речь идет об Александре Мавриди, который обвиняется в убийстве из арбалета бизнесмена Владимира Маругова. Предпринимателя в СМИ называют «мясным королем». Мавриди совершил побег накануне в Истре вместе с четырьмя мужчинами, обвиняемыми в краже.