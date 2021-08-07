Россия вышла на первое место в мире по числу смертей от коронавируса на душу населения, отмечает «Би-би-си»

Британская медиакомпания приводит данные американского университета Джонса Хопкинса, который использует сведения российского оперативного штаба. Согласно этим подсчетам, Россия опередила Бразилию и Индию, хотя по абсолютному числу умерших от коронавируса в июне эти страны впереди. Причем, смертность в России по оценке оперативного штаба меньше, чем по данным Росстата. По подсчетам оперштаба, в июне было зафиксировано 13 с половиной тысяч случаев смерти от коронавируса, тогда как Росстат накануне сообщил, что за тот же период, как передает «Интерфакс», умерли 27 тысяч человек с коронавирусом.
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