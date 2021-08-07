В центральном матче чемпионата России по футболу «Зенит» сегодня сыграет в Петербурге с «Краснодаром»

Встреча начнется в 17 часов. Чуть позже стартует матч «Арсенал»— «Крылья Советов», а вечером столичный «Спартак» примет на своем поле команду «Нижний Новгород». Стадион в Москве смогут посетить не более 3 тысяч болельщиков из-за коронавирусных ограничений.