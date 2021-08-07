Евросоюз, по сведениям агентства Bloomberg, вскоре может рассмотреть ограничение на въезд из США

По словам источника, причиной стал резкий рост числа новых заболевших коронавирусом в Америке. Агентство отмечает, что запрет не будет распространяться на полностью вакцинированных людей. Ограничения коснутся только поездок, не имеющих первостепенного значения.
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