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01:17, 07 августа 2021

Власти Словакии объявили, что 31 августа прекратят вакцинацию российским препаратом «Спутник»

Республика получила от России 200 тысяч доз препарата, но решила использовать только 40 тысяч. Минздрав Словакии месяц назад сообщил, что остальные дозы Россия выкупила обратно. Покупка незарегистрированной в Евросоюзе вакцины вызвала скандал и привела к отставке с поста премьера Игоря Матовича, который стал министром финансов.


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