Американский бизнесмен Майкл Калви выразил возмущение приговором

Он подчеркнул, что преступления не было и отметил, что признание виновным в растрате оскорбительно для него как для инвестора. Судья Мещанского суда Москвы Анна Сокова признала основателя фонда Baring Vostok и других фигурантов виновными в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Все подсудимые получили условные сроки. Калви – 5,5 лет условно. Как сообщают информагентства, ближайшие 5 лет он не сможет покинуть Россию без разрешения властей, потому что должен регулярно отмечаться во ФСИН