Две серебряные медали гарантировали себе спортсмены ОКР в 16 день Олимпийских Игр в Токио

Обе награды будут разыграны в волейболе. Наша мужская сборная вышла в финал, победив команду Бразилии и теперь сыграет с французами – единственным коллективом, который смог нанести поражение россиянам на групповой стадии. В пляжной разновидности игры чемпионы мира Вячеслав Красильников Олег Стояновский встретятся в матче за золото с лидерами мирового рейтинга норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом. В полуфинале Стояновский и Красильников оказались сильнее лучшего дуэта этого сезона катарцев Ахмеда и Шерифа. Велики шансы и на вторую легкоатлетическую медаль в прыжках в высоту. Мария Ласицкене — лучшая в мире в этом виде легкоатлетической программы. Два безусловно российских вида, в которых наши девушки безоговорочно доминируют определят чемпионок. В синхронном плавании пройдет финал в групповых упражнениях, а в художественной гимнастике – в личном многоборье.



Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.