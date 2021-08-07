Во Франции сегодня пройдут демонстрации против расширения действия в стране «ковидных пропусков»

Люди выходят на улицы уже четвертую субботу подряд.

В новейшей истории Франции такого точно еще не бывало, — чтобы в августе, когда в стране пустеют и крупные, и мелкие города, а их жители отправляются кто на море, а кто в загородный кэмпинг, люди четвертую неделю подряд сотнями тысяч выходили протестовать. Согласно данным полиции, три предыдущих субботы участников манифестаций с каждым разом становилось только больше. Сегодня же случай и вовсе особый — развеялись последние надежды, что расширение действия «ковидных пропусков» будет заблокировано Конституционным советом. Он в минувший четверг утвердил подготовленный правительством и проголосованный парламентом закон, и теперь несогласным французам остаются только уличные выступления.

Ожидается, что акции протеста пройдут в сотне крупных и мелких городов, наиболее масштабная в Париже. Здесь в разных точках запланированы митинги и шествия. Самый массовый марш пройдет от порта Нейи (это северо-западная окраина столицы) до метро Шатле (это в самом центре города). Предполагается и акция протеста у въезда в летнюю резиденцию президента Макрона, Форт-Брегансон, на средиземноморском побережье.

Участники демонстраций придерживаются самых разных политических взглядов, от крайне левых до крайне правых, но их всех объединяет неприятие введения в стране фактически обязательной вакцинации от ковид-19 и поражение в правах непривитых сограждан. При этом среди протестующих много и тех, кто прошел полный курс вакцинации.

Уже сейчас во Франции те, у кого нет «ковидных пропусков», не могут посещать спортзалы, кинотеатры и музеи. С понедельника они будут лишены возможности ходить в кафе и рестораны, а также путешествовать на поездах, самолетах и междугородних автобусах.