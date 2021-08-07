Еще восемь российских авиаперевозчиков в скором времени смогут совершать регулярные рейсы на курорты Египта

Первой такое разрешение получила неделю назад компания «Россия».

Росавиация выдала допуски к полётам в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Из Москвы туда снова получат возможность летать Аэрофлот, Победа и S7, пассажиров из других регионов на эти курорты Египта будут перевозить Россия, Уральские авиалинии, Nordwind и ещё несколько компаний. При этом Петербурга в списке городов нет, отмечает газета РБК. В Росавиации уточнили, что допуском авиаперевозчики смогут воспользоваться, когда оперативный штаб по борьбе с коронавирусом увеличит число рейсов на этих маршрутах. Ранее власти разрешили возобновить полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 9 августа. Пока будет только пять рейсов в неделю на каждом маршруте, уточняет агентство ТАСС. При этом Росавиация не разрешила Аэрофлоту летать на популярный у наших соотечественников курорт Марса-Алам, примерно в трёхстах километрах от Хургады. Несколько авиакомпаний также лишилось возможности совершать полеты на курорты Египта из Москвы.

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано почти 6 лет назад. Это произошло после катастрофы нашего самолета над Синайским полуостровом. Тогда погибли более 200 человек. Прошлой осенью Москва восстановила авиасообщение только с Каиром.