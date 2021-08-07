Минюст внес структуры, связанные с политиком Алексеем Навальным, в реестр запрещенных организаций

Ранее суд признал их экстремистскими, оспорить это юристам не удалось.

Последняя формальность позади — Министерство юстиции поставило точку, пополнив перечень запрещенных экстремистских организаций Фондом борьбы с коррупцией*, региональными штабами Алексея Навального и Фондом защиты прав граждан*. Теперь соратникам оппозиционера грозит уголовная ответственность, если они продолжат свою деятельность – до 10 лет лишения свободы. В список структуры Навального внесли на основании решения Мосгорсуда, который признал организации экстремистскими, ликвидировал их и запретил их деятельность. Сотрудники организаций, а также те, кто публично выражал им поддержку, лишены права участвовать в выборах любого уровня – из-за этого уже сняли как минимум 20 кандидатов. Более того, их могут привлечь к ответственности за содержание соцсетей, если там найдут публикации, связанные со структурами Навального, даже если они появились до признания организаций экстремистскими.

Напомним, что процесс и апелляция проходили в закрытом режиме. Представителей ФБК, в том числе Алексея Навального, в суд вызывать не разрешили.

* — организации признаны иноагентами