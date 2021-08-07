Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 года условно

Другие шесть фигурантов также получили условные сроки. Судья Анна Сокова зачитывала приговор два дня. Практически он весь был посвящен представлению позиции обвинения. Позицию защиты судья сочла несущественной, и вину подозреваемых в крупной растрате полностью доказанной. Однако, она решила, что исправление возможно без изоляции от общества. Всем обвиняемым сохранили ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий. Американец Калви, в частности, не сможет в течение пяти лет покинуть Россию без разрешения властей, так как обязан все это время отмечаться во ФСИН. Прокуратура просила для Калви 6 лет условно. В качестве смягчающих обстоятельств учитывалась выплата компенсации нанесенного банку «Восточный» ущерба, наличие малолетних детей и положительные характеристики. Гособвинение посчитало возможным назначить условные сроки и другим фигурантам. Защита настаивала на оправдании. Американский инвестор в последнем слове заявил, что считает обвинение необоснованным.

Расследование и судебный процесс продолжались два с половиной года. Калви задержали в начале 2019 года. Изначально дело завели по статье мошенничество, но затем переквалифицировали на растрату. По версии следствия, фигуранты присвоили 2,5 миллиарда рублей, которые банк «Восточный» выдал аффилированному с Baring Vostok «Первому коллекторскому бюро».

