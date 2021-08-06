Избыточная смертность за время пандемии в России с апреля прошлого по август этого года превысила 630 тысяч человек

Избыточная смертность за время пандемии коронавируса в России с апреля прошлого по август этого года превысила 630 тысяч человек. Это следует из расчетов интернет-издания «Медиазона», сделанных на основе данных Росстата и слов вице-премьера Татьяны Голиковой.

Согласно опубликованной сегодня статистике Росстата, в России в июне скончались свыше 27 пациентов с коронавирусом. Это самый большой показатель с начала года. Ковид признан основной причиной смерти более чем в 23 тысячах случаев. Это вдвое выше майских показателей. Общая смертность в июне в стране выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив свыше 185,5 тысяч человек. При этом июльские показатели, как ожидается, будут еще выше.