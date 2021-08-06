Суд арестовал на два месяца двух сотрудников изолятора в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных

Суд арестовал на два месяца двух сотрудников изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных. Их подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в областном следственном комитете, не уточнив подробностей. Ранее оба сотрудника были задержаны.

Побег был совершен прошлой ночью. Один из сбежавших — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, известного как «колбасный король». За помощь в его поимке МВД пообещало вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Четверо других беглецов обвиняются в кражах. По предварительным данным, они не вооружены. Пока никого не нашли.