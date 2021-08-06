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23:02, 06 августа 2021

Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам семерых фигурантов дела Baring Vostok

Так, главный обвиняемый — основатель инвестиционного фонда Майкл Калви получил 5,5 лет условно, француз Филипп Дельпаль — четыре с половиной, остальные – от 3,5 до 4,5 лет. Никто из них вину не признал. Судья Анна Сокова сочла показания подсудимых надуманными и признала виновными в растрате 2,5 миллиардов рублей банка Восточный, однако сочла, что исправление возможно без изоляции от общества.
Суд обязал Калви во время условного осуждения не менять место жительства без уведомления надзирающего органа, лично являться в инспекцию. В счет наказания зачли время, проведенное им в СИЗО, под домашним арестом и под запретом определенных действий.

Уголовное дело против Калви и его коллег было возбуждено в феврале 2019 года — сначала по обвинению в мошенничестве, но позднее статью изменили на растрату. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратил кредитные средства, которые «Восточный» выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро.

С учетом смягчающего обстоятельства — погашения ущерба по делу — прокурор запросил для всех подсудимых условные сроки. Защита заявляла об отсутствии доказательств и настаивала на оправдании.



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