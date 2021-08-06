Мать обвиняемого в подготовке нападения на школу волгоградского подростка пожаловалась на частые визиты силовиков

Мать обвиняемого в подготовке нападения на школу волгоградского подростка Ярослава Иноземцева пожаловалась на частые визиты силовиков.

Они приходят по два раза в день, рассказала Юлия Иноземцева «Новой газете». Всего, по ее словам, они приходили уже раз 20. 9 июля молодого человека отпустили из-под стражи под запрет определенных действий. Сотрудники областного управления ФСИН объяснили регулярные посещения приказом руководства.

Иноземцева задержали в июне прошлого года. По версии ФСБ, он готовился к атаке на школу. В качестве доказательств в деле фигурируют лишь показания его друга и картинка с «керченским стрелком» на рабочем столе компьютера.