Налог на добычу полезных ископаемых для компаний, занятых в металлургической промышленности, повысят с будущего года

Об этом объявил президент Владимир Путин. Он отметил, что цены на мировых рынках выросли и производители металлов стараются извлечь максимальную прибыль, «вытаскивая туда» свою продукцию. Это, по его мнению, ведет к дефициту на внутреннем рынке и росту цен.

В конце июня стало известно, что правительство с 1 августа по 31 декабря планирует ввести временные пошлины в размере 15% на экспорт черных и цветных металлов и металлопродуции за пределы ЕАЭС. В целом по отрасли объем изъятий превысит 160 миллиардов рублей.