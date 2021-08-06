Суд в Москве не поверил словам Калви о невиновности

Мещанский суд Москвы не поверил доводам основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви о его невиновности по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает РИА Новости из зала суда.

«Суд находит показания Калви, Дельпаля, Абгаряна, Зюзина, Владимирова, Кордичева и Цакунова надуманными и правдивыми лишь

в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам», — оглашает приговор судья Анна Сокова.

В настоящее время судья анализирует доказательства и показания, на основании которых пришла к выводу о виновности. После этого она назовет наказание для Калви и других подсудимых.

Прокуратура настаивает на условных сроках для Калви и других подсудимых, защита — на оправдании.

На скамье подсудимых, помимо Калви, оказались партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор

компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Всем вменяется растрата в особо крупном размере и грозит максимально десять лет колонии. Никто из них вину не признает.