Крупнейший производитель продуктов питания Nestle значительно сократил рекламный бюджет для белорусских госканалов

Об этом пресс-служба швейцарской компании сообщила в ответ на запрос издания Дойче Велле. Причиной запроса стали обвинения в адрес ряда американских и европейских компаний в том, что они фактически финансируют пропаганду режима Лукашенко. Согласно подсчетам немецко-швейцарской правозащитной организации Libereco, Nestle оказался в числе наиболее активных рекламодателей. Еще один лидер списка – немецкий производитель бытовой химии Henkel заявил, что решение о размещении телевизионной рекламы принимаются не в головном офисе концерна, а в филиалах на местах. Ролики Henkel в Белоруссии оплачиваются из Москвы. Как пишет Дойче Велле, вполне возможно, что в аналогичной ситуации находится и целый ряд других западных производителей.