Еще 8 российских авиакомпаний получили допуски к полетам на египетские курорты

Росавиация выдала разрешение на рейсы в Кургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы компаниям «Победа», «Аэрофлот» и S7. Из регионов туда смогут летать еще 5 компаний. При этом Санкт-Петербурга нет в списке городов, откуда предполагаются рейсы. В пресс-службе ведомства отметили, что наличие допуска пока не означает права полетов. Разрешение будет предоставлено после соответствующего решения оперативного штаба. Ранее сообщалось, что разрешение на два регулярных рейса в неделю получила авиакомпания «Россия». Она начнет летать уже с 9 августа. Гид Мустафа Эльвани рассказал «Эху», что в связи с возобновлением авиасообщения между Россией и Египтом количество гидов в турфирмах выросло в три раза.

Напомню, авиасообщение между странами было прервано в 2015 году после катастрофы самолета «Когалымавиа», в которой погибли свыше 200 человек. Российские власти сочли это терактом. Решение о возобновлении полетов на египетские курорты было принято в конце июля.

