Россия в июне входила в тройку стран с максимальным уровнем смертности от коронавируса

Это следует из данных, опубликованных Росстатом. Сейчас страна и вовсе может оказаться на первом месте.

Число умерших с подтвержденным заражением коронавирусом за первый месяц лето превысило 27 тысяч человек, для 23 тысяч из них инфекция стала основной причиной смерти, свидетельствуют данные Росстата. Больше жертв эпидемии за июнь было только в Индии и Бразилии, но это в абсолютных цифрах. Если пересчитать летальность на душу населения, Россия окажется на второй строчке после Бразилии. Однако к текущему моменту она, вероятно, обходит все страны – об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, ориентирующегося на статистику оперативного штаба. А у него, как правило, цифры меньше – так в июне штаб насчитал всего 14 тысяч смертей от коронавируса. Росстат же представляет более точные данные на основе медицинских свидетельств из системы ЗАГС. Отмечу, что по сравнению с июнем прошлого года общая смертность в стране увеличилась на 14%. В июле, по предварительным данным, разница может оказаться еще больше.

В России продолжается третья волна эпидемии, ежедневно выявляется более 22 тысяч новых заболевших. В стране распространяется мутация «дельта» — более заразная и устойчивая к вакцинам в отличие от исходного варианта вируса.