Четыре медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады в Токио

Золото выиграл борец вольного стиля Заурбек Сидаков, серебро — боксер Муслим Гаджимагомедов, бронзу – боксер Зенфира Магомедалиева и велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская. На сегодняшний день на счету команды ОКР 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых награды. В неофициальном общекомандном медальном зачете она находится на пятом месте.

