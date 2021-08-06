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21:33, 06 августа 2021

Четыре медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады в Токио

Золото выиграл борец вольного стиля Заурбек Сидаков, серебро — боксер Муслим Гаджимагомедов, бронзу – боксер Зенфира Магомедалиева и велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская. На сегодняшний день на счету команды ОКР 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых награды. В неофициальном общекомандном медальном зачете она находится на пятом месте.



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