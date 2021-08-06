Глава ВТБ Андрей Костин стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о награждении бизнесмена наградой первой степени за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы России. Ранее Костин был награжден орденами за заслуги перед Отечеством 4, 3 и 2 степеней.

