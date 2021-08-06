В России в июне скончались свыше 27 тысяч пациентов с коронавирусом. Это самый большой показатель с начала года

Согласно данным Росстата, ковид признан основной причиной смерти более чем в 23 тысячах случаев. Это вдвое выше майских показателей. Общая смертность в июне в стране выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив свыше 185,5 тысяч человек. При этом июльские показатели стали еще выше. Ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова объяснила увеличение смертности в начале лета резким подъемом заболеваемости новым штаммом ковид-19.

