Суд арестовал на два месяца двух сотрудников истринского изолятора, откуда минувшей ночью сбежали пятеро заключенных

Их подозревают в превышении должностных полномочий, — сообщили в подмосковном главке Следственного комитета, не уточнив подробностей. Среди сбежавших – 50-летний Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Марубова. За помощь в его поимке МВД объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Четверо других беглецов обвиняются в совершении краж. Против самих заключенных возбуждено уголовное дело о побеге. Пока никого из них не нашли.
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