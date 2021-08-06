Президент США Джо Байден в очередной раз призвал граждан к вакцинации

. По его словам, 165 миллионов американцев уже полностью привиты от коронавируса.

За последние семь месяцев мы сократили количество смертей от COVID-19 на 90 процентов. На сегодняшний день 193 миллиона человек получили хотя бы одну прививку, в том числе более 70 процентов взрослых людей старше 18 лет. Благодаря нашему успеху в вакцинации, эта новая волна Дельта-варианта коронавируса будет сильно отличаться от предыдущей. Да, число случаев заболевания будет расти, прежде чем вернется к спаду. Это пандемия непривитых. Вакцинируйтесь, пожалуйста, это безопасно, это работает, это спасает жизни и, возможно, спасет вашу жизнь.

Джо Байден также пообещал рост экономики и увеличение числа рабочих мест в стране.