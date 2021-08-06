В июне в России скончалось почти вдвое больше пациентов с коронавирусом, чем в мае

Основной причиной смерти ковид стал почти в 20 тысячах случаев – это на 53% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом говорится в опубликованных сегодня данных Росстата. Отмечается, что еще более чем в трех тысячах случаев диагноз окончательно не подтвержден. Таким образом, за июнь в мире смертность от ковида оказалась выше только в Бразилии и Индии. По показателям смертности на душу населения, согласно данным на институт Джонса Хопкинса, Россия вышла на первое место. Оперативный штаб приводит другие данные. По его информации, в прошлом месяце зафиксировано 13,5 тысяч ковид-смертей. Росстат объясняет расхождение в цифрах различной методикой подсчета.