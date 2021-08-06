Страны G7 осудили атаку на японский танкер Mercer Street, отметив, что все данные указывают, что за этим стоит Иран

Эти действия угрожают международному миру и безопасности, — говорится в заявлении глав МИДов. Танкер, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению 29 июля. Погибли 2 члена экипажа – подданный Великобритании и гражданин Румынии. Тегеран категорически отрицает все обвинения.

