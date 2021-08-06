Эти действия угрожают международному миру и безопасности, — говорится в заявлении глав МИДов. Танкер, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению 29 июля. Погибли 2 члена экипажа – подданный Великобритании и гражданин Румынии. Тегеран категорически отрицает все обвинения.
Страны G7 осудили атаку на японский танкер Mercer Street, отметив, что все данные указывают, что за этим стоит Иран
Эти действия угрожают международному миру и безопасности, — говорится в заявлении глав МИДов. Танкер, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению 29 июля. Погибли 2 члена экипажа – подданный Великобритании и гражданин Румынии. Тегеран категорически отрицает все обвинения.