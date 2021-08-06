Свыше 27 тысяч человек с коронавирусом скончались в России в июне

Основной причиной смерти – ковид – стал почти в 20 тысячах случаев. Это на 53% выше, чем месяцем ранее, — сообщает Росстат. На сайте ведомства также говорится, что естественная убыль населения за полгода составила почти 422 тысячи. Это существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было 265 тысяч. С начала лета в России началась новая вспышка заболеваемости коронавирусом. По официальным данным, ежедневно заражаются свыше 20 тысяч человек. Кроме того, уже длительное время число летальных исходов держится выше 700 в день.