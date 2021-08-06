В Белоруссии признали экстремистским спортивный портал «Трибуна.ком»

Решение принял суд Витебска по ходатайству МВД. Ведомство сочло, что на сайте размещались материалы, призывающие к экстремистской деятельности. Помимо самого интернет-ресурса под запрет также попали его соцсети и приложения для смартфонов. Доступ к «Трибуна.ком» в Белоруссии был закрыт еще в конце прошлого года. Портал, как и его основатель Дмитрий Навоша, поддерживал протестное движение в Белоруссии. Сайт также освещал скандал на Олимпиаде с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

