В Австрии выходца из Чечни приговорили к пожизненному сроку по делу об убийстве блогера Мамихана Умарова, известного также как «Анзор из Вены». Свою вину 48-летний Сарали Ахтаев не признал, заявив на суде, что настоящий преступник скрылся. Процесс проходил под охраной спецподразделения «Кобра» и агентов контрразведки. Фото и видеосъемка в зале были запрещены. Умаров, который проживал в Австрии под именем Мартин Бек, был убит в июле прошлого года. Сообщается, что ранее он неоднократно получал угрозы из-за своих роликов в YouTube, в которых критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Телохранитель Умарова сказал в суде, что за убийство блогера была назначена награда в размере 5 миллионов долларов. При этом австрийские власти отказали ему в охране. Ахтаева задержали в день убийства по горячим следам. На его подошвах обнаружили кровь погибшего. Пожизненное заключение в Австрии предполагает возможность досрочного освобождения через 15 лет.

