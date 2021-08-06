МВД объявило вознаграждение за помощь в розыске одного из сбежавших из изолятора временного содержания в Подмосковье

Один миллион рублей обещают заплатить тому, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении 50-летнего Александра Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова. Этой ночью в Истре из-под стражи сбежали пятеро арестантов. Возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий, задержаны двое сотрудников изолятора. Поиски беглецов продолжаются. Полиция организовала дополнительные посты и заслоны на возможный маршрут их передвижений.

