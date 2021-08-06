Филолог, правозащитница, журналист, жена диссидента Александра Гинзбурга Арина Гинзбург скончалась в Париже

Арина Гинзбург скончалась в возрасте 83 лет. Об этом написал в фейсбуке литературовед Николай Подосокорский. Информацию подтвердил «Новой газете» ее сын Александр Гинзбург.

Арина Гинзбург в конце 60-х работала в МГУ на кафедре русского языка для иностранцев. В 1968-м она участвовала в петиционной кампании вокруг так называемого «Процесса четырех» (Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой). С 1974 года Гинзбург участвовала в деятельности Фонда помощи политзаключенным.

В 1980 году Гинзбург вслед за высланным мужем была вынуждена уехать из СССР.

