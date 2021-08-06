Глава МЧС Евгений Зиничев на фоне масштабных пожаров в России предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень

Кроме того, он призвал наделить арендаторов лесных участков ответственностью по тушению пожаров и провести инвентаризацию земель. Сейчас тушение природных пожаров не является законодательно закрепленной функцией МЧС. Полномочия по охране лесов возможны на региональные органы власти. С начала пожароопасного периода на территории России возникло более 11 тысяч очагов лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила свыше 6 миллионов гектаров.