Глава МЧС Евгений Зиничев на фоне масштабных пожаров в России предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень

Кроме того, он призвал наделить арендаторов лесных участков ответственностью по тушению пожаров и провести инвентаризацию земель. Сейчас тушение природных пожаров не является законодательно закрепленной функцией МЧС. Полномочия по охране лесов возможны на региональные органы власти. С начала пожароопасного периода на территории России возникло более 11 тысяч очагов лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила свыше 6 миллионов гектаров.
Самое обсуждаемое
На пользователей соцсетей начали составлять протоколы за старые посты с упоминанием нежелательных организаций Глава «Агоры» Павел Чиков предупреждает пользователей соцсетей о массовых административных делах за старые посты со ссылками на материалы организаций, признанных нежелательными и экстремистскими
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...
Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев отказался извиняться за оскорбление трансгендера Кузичев уточнил, что за шутки никогда не извиняется и не ожидает никаких санкций со стороны Международного олимпийского комитета, так как у него нет никаких отношений с МОК и никакой присяги он не давал…