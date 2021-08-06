Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального в реестр запрещенных организаций

Два дня назад апелляционный суд отказал в жалобе на решение Мосгорсуда о признании структур оппозиционного политика экстремистскими организациями, после чего это решение вступило в силу. Теперь в случае продолжения своей деятельности активисты могут быть привлечены к уголовной ответственности. Команда Навального считает это политическим преследованием.

