Председатель Совета «Мемориала» Черкасов сравнил преследование за публикации в соцсетях с репрессиями в СССР

Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» ( Общество «Мемориал» признано иностранным агентом российскими властями) Александр Черкасов сравнил административное преследование за публикации в социальных сетях с репрессиями в Советском Союзе. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Новая история с преследованием за старые репосты мне напоминает преследование в 30-х годах участников оппозиции 20-х годов» – говорит Черкасов.

Он отмечает, что в те годы тоже преследовали за вещи, которые ранее не были запрещены. «Были одни правила, были открытые партийные дискуссии у большевиков, после того, как они всех задавили. И на этих открытых дискуссиях открыто выступали сторонники разных позиций и оппозиций. А спустя сколько-то лет участие в этих оппозициях оказалось криминалом и квалифицировалось как какая-нибудь контрреволюционная, террористическая, троцкистская деятельность» – напоминает Черкасов.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сегодня предупредил, что на россиян могут начать массово составлять административные протоколы из-за ссылок на публикации СМИ, признанные нежелательными.