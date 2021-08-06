Исследователи сообщают о быстром замедлении Гольфстрима и других североатлантических течений

Климатологи предупреждают — последствия могут быть катастрофическими.

Скорость течений, от которых напрямую зависит климат на планете, снизилась до минимальных за 1,5 тысячи лет значений. Согласно новому исследованию, они могут и вовсе остановиться. Об этом свидетельствуют результаты исследования климатолога Никласа Бурса, его приводит британская газета Гардиан. По словам ученого, система крайне нестабильна. Его расчеты показывают, что так называемый глобальный «конвейер течений» замедляется как минимум последние 140 лет. На это в частности влияет таяние снегов в Гренландии, из-за которого в океан поступают массы пресной воды, что в свою очередь замедляет циркуляцию, причем гораздо быстрее, чем предполагали климатические модели. Остановка течений приведет к изменению климата – например, изменится интенсивность дождей, и миллиарды людей в Индии, Южной Америке и Западной Африке столкнутся с голодом из-за гибели урожая, поднимется уровень воды у восточного побережья Северной Америки, в Европе упадет температура, на страны все чаще будут обрушиваться штормы.

В последние годы климатологи все чаще фиксируют в разных местах Земли природные явления, несвойственные этим регионам. Они связывают это с глобальным изменением климата