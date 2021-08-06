Боевики радикального движения «Талибан», признанного в России запрещенной организацией, захватили город Зарандж

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в местной полиции. Информацию подтверждают и другие информагентства, официально власти об этом не сообщают. Зарандж является административным центром провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Он находится неподалеку от иранской границы. Подчеркивается, что это первый административный центр, оказавшийся в руках талибов.



В Центральной Азии обеспокоены угрозой проникновения боевиков из Афганистана. Россия находится в контакте со всеми странами региона, — заявил постпред России в ООН Василий Небензя. Он назвал расклад сил неутешительным.